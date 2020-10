28-latek pracował dla oszustów. Został zatrzymany Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z przasnyskiej komendy pracujący nad sprawą oszustw metodą „na policjanta”, do których doszło pod koniec września br. na terenie Jednorożca i Chorzel, wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 28-latka. Mężczyzna ten brał udział w tych przestępstwach.

Pod koniec ubiegłego miesiąca przasnyscy policjanci dostali zgłoszenia o próbach oszustwa starszych osób. Schemat działania przestępców zawsze był taki sam. Dzwonili do seniorów podając się za funkcjonariuszy Policji, którzy rzekomo prowadzą sprawę dotyczącą działania szajki zajmującej się praniem brudnych pieniędzy czy oszustw pieniężnych. Głos w telefonie tłumaczył, że aby przed nimi uchronić oszczędności seniora należy przekazać gotówkę osobie, która się po nią zgłosi. Zdarzyło się, że ktoś zaufał tym opowieściom i przekazał pieniądze. Sprawą oszustów podających się za „policjantów” od razu zajęli się przasnyscy kryminalni.

Trop doprowadził ich do młodego mieszkańca powiatu. Jak ustalili śledczy, rolą 28-latka było odebranie przesyłki od osób starszych, a następnie przekazanie jej kolejnym osobom, tzw. pośrednikom w miejscach przez nich wcześniej wskazanych. Do zatrzymania mężczyzny doszło w gminie Jednorożec. 28-latek był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów w jego domu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do policyjnej celi. Następnie został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, gdzie usłyszał zarzut pomocnictwa innym osobom w dokonaniu czynów zabronionych. Na wniosek śledczych Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu, wobec zatrzymanego zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

PAMIĘTAJMY!!!

Funkcjonariusze Policji NIGDY nie proszą o przekazywanie pieniędzy lub przelewanie ich na jakiekolwiek inne konto, nie proszą również o podawanie numeru konta czy haseł dostępowych!

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw, zawsze należy się rozłączyć i nie kontynuować dalej takiej rozmowy. A powyższy fakt natychmiast zgłosić prawdziwym policjantom dzwoniąc na nr alarmowy 112.

(KWP w Katowicach / mw)

Film 28-latek pracował dla oszustów. Został zatrzymany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 28-latek pracował dla oszustów. Został zatrzymany (format mp4 - rozmiar 17.23 MB)