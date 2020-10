Trzymał nóż i groził, że odbierze sobie życie. Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci słubickiej drogówki kolejny raz potwierdzili swój profesjonalizm. Ich szybkie decyzje i zdecydowane działanie uratowały mężczyznę, który groził, że odbierze sobie życie. W rękach trzymał nóż, który policjanci odebrali w ostatniej chwili.

W ubiegły czwartek, 8 października br., tuż przed godziną 17:00, dyżurny słubickiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, podbiegła do nich roztrzęsiona kobieta, która wołała o pomoc i prosiła policjantów o uratowanie jej konkubenta. Ten chwilę przed przyjazdem funkcjonariuszy wyszedł z domu, grożąc, że odbierze sobie życie. Mundurowi od razu przystąpili do działania, bo wiedzieli, że od ich reakcji może zależeć ludzkie życie. W pierwszej kolejności zdecydowali się sprawdzić pobliski teren, co było dobrą decyzją. W ogrodzie policjanci zauważyli mężczyznę, który trzymał w rękach nóż i krzyczał, że zrobi sobie krzywdę. Funkcjonariusze wiedzieli, że muszą działać ostrożnie. Wykorzystując moment nieuwagi desperata, chwycili go i odebrali mu nóż. Mężczyźnie udzielono niezbędnej pomocy. Okazało się, że był nietrzeźwy, a powodem jego zachowania były kłopoty rodzinne.

Wielki profesjonalizm i determinacja policjantów uratowały życie mężczyzny. Policjanci wykazali się w tak trudnej sytuacji opanowaniem oraz skutecznym i zdecydowanym działaniem. Dzięki fachowemu podejściu do niezwykle trudnej interwencji zostało uratowane ludzkie życie.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)