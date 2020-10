Cofnięty licznik w busie o prawie 600 tysięcy kilometrów Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kraśnickiej „drogówki” zatrzymali do kontroli busa marki Renault Master, którego licznik wykazywał niezgodność z danymi zapisanymi w policyjnych bazach danych o prawie 600 tysięcy kilometrów. Przypominamy, że zmiana wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Wczoraj (12.10.2020 r.) kraśniccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego busem marki Renault Master. Podczas sprawdzania stanu licznika pojazdu okazało się, że istnieje zaskakująco duża rozbieżność co do stanu faktycznego przebytych kilometrów. Wartość stanu licznika nie zgadzała się z wpisem, który widniał w policyjnych bazach danych o prawie 600 tysięcy kilometrów. 33-latek tłumaczył funkcjonariuszom po kontakcie z właścicielem samochodu, że w pojeździe był wymieniany licznik i zapomnieli tego zgłosić.

W związku z tym policjanci zabezpieczyli pojazd. Śledczy w prowadzonym postępowaniu wyjaśnią, w jaki sposób doszło do takiej rozbieżności wskazań licznika i ustalą, kto jest odpowiedzialny, za ten stan faktyczny. Warto przypomnieć przy tej okazji, że zmiana wskazań drogomierza jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(KWP w Lublinie / kp)