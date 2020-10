Poszukiwany ENA wpadł kilka dni po wystawieniu nakazu Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II zatrzymali mężczyznę, za którym Sąd Okręgowy w Bergamo wydał europejski nakaz aresztowania. 56-latek przyszedł do komisariatu, by odebrać dowody rzeczowe. Wówczas okazało się, że kilka dni temu do Systemu Informacyjnego Schengen wprowadzono wydany przez stronę włoską nakaz.

Sosnowieccy policjanci otrzymali do realizacji pomoc prawną. Mieli wydać 56-letniemu mieszkańcowi Sosnowca dowody rzeczowe, które zabezpieczono od niego do postępowania prowadzonego w Krakowie. Kiedy mężczyzna przyszedł odebrać przedmioty, stróże prawa zgodnie ze standardową procedurą, sprawdzili go w policyjnych bazach. Okazało się, że kilka dni wcześniej do Systemu Informacyjnego Schengen wprowadzono europejski nakaz aresztowania wydany przez Sąd Okręgowy w Bergamo. Mężczyzna był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej przestępstw gospodarczych w Bergamo i Mediolanie. 56-latek został zatrzymany i trafił do polskiego aresztu, w którym oczekiwać będzie na ekstradycję do Włoch.

(KWP w Katowicach/js)