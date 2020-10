Policjanci pomogli 90-latce dotrzeć do domu Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci podczas nocnego patrolu na oświęcimskiej starówce zauważyli starszą panią, która się zgubiła. Dzięki pomocy mundurowych 90-letnia mieszkanka, szybko trafiła do swojego mieszkania.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (11/12.2020 r.) tuż po godzinie 1.00, uwagę policjantów patrolujących rejon oświęcimskiego Starego Miasta zwróciła starsza kobieta idąca Rynkiem Głównym. Policjanci podeszli do seniorki, aby ustalić powód, dla którego tak późną porę wybrała na spacer. W rozmowie z oświęcimianką ustalili, że wyszła ze swojego mieszkania znajdującego się na osiedlu Chemików i nie potrafi do niego wrócić. Mundurowi zaproponowali pomoc. Zabrali kobietę do radiowozu i odwieźli do mieszkania, po czym powiadomili jej rodzinę.

Pamiętajmy - widząc starszą, zdezorientowaną osobę, zwłaszcza w porze nocnej, nie przechodźmy obojętnie. Wystarczy zapytać, czy potrzebna jest pomoc, a po potwierdzeniu można odprowadzić ją do domu lub powiadomić służby pod numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie / kp)