Policjant z drogówki w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że policjanci egzekwują przestrzeganie prawa nie tylko wtedy, gdy noszą mundur, przekonał się 54-latek, który kierował samochodem mając w organizmie 2 promile. Mundurowy zauważył mieszkańca Rybnika, kiedy chwiejnym krokiem wsiadał za kierownicę swojego samochodu. Czujny stróż prawa szybko zatrzymał nietrzeźwego kierowcę.

Policjant z ruchu drogowego po zakończonej służbie pojechał na zakupy. W jednym ze sklepów w Rybniku zauważył mężczyznę, który chwiejąc się na nogach wsiadł do samochodu i ruszył. Stróż prawa natychmiast pojechał za nim. Mundurowy, na co dzień pełniący służbę w terenie, był praktycznie pewny, że kierowca jest nietrzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany na ulicy Górnej w Rybniku. Od nieodpowiedzialnego kierowcy policjant od razu wyczuł alkohol. Aby uniemożliwić mu dalszą jazdę, zabrał mu kluczyki z pojazdu i wezwał na miejsce będących w służbie kolegów, którzy wykonali dalsze czynności. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 54-latka 2 promile. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 2 lata więzienia i utrata prawa jazdy na co najmniej rok.

(KWP w Katowicach / mw)