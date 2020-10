Dzięki opublikowanej w mediach informacji o poszukiwaniach, mężczyzna rozpoznał na ulicy osobę zaginioną Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Około 100 policjantów i strażaków do późnych godzin nocnych szukało 68-letniego mieszkańca Poręby Spytkowskiej, który zaginął wczoraj w Brzesku. W nocy komunikat o zaginięciu wraz ze zdjęciem poszukiwanego mężczyzny, trafił do lokalnych mediów. To dzięki opublikowanej w mediach informacji, 25-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego, widząc spacerującego nocą mężczyznę, skojarzył fakty i rozpoznał w nim zaginionego. Natychmiast poinformował o tym policjantów.

Wczoraj, 12.10. br. dyżurny brzeskiej jednostki został powiadomiony o zaginięciu 68-letniego mieszkańca Poręby Spytkowskiej. Mężczyzna wraz z żoną około godziny 17.00 przyjechał do Brzeska. Kiedy kobieta na chwilę opuściła samochód, 68-latek niepostrzeżenie wyszedł z auta i oddalił się w nieznanym kierunku. Zaniepokojona rodzina na własną rękę rozpoczęła poszukiwania mężczyzny. Kiedy jednak to nie przyniosło skutku, o pomoc poprosili policjantów. Z przekazanych funkcjonariuszom informacji wynikało, że 68-latek może znajdować się w sytuacji zagrażającej jego życiu i zdrowiu. Komendant Powiatowy Policji w Brzesku natychmiast podjął decyzję o wezwaniu do jednostki w trybie alarmowym policjantów. W poszukiwaniach zaangażowani byli policjanci z Brzeska, Czchowa i Szczurowej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku i okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Służby do późnych godzin nocnych szukały zaginionego sprawdzając m.in. dworzec, przystanki autobusowe, pustostany czy kompleksy leśne. Patrole piesze i zmotoryzowane przeczesywały wszystkie ciągi komunikacyjne. Policjanci sprawdzili także, czy mężczyzna nie trafił do miejscowego szpitala, nawiązali też kontakt z ościennymi jednostkami Policji, prosząc o sprawdzenie placówek medycznych na ich terenie.

Około 3:15, dyżurny brzeskiej jednostki otrzymał telefon od mężczyzny, który w miejscowości Porąbka Uszewska, zauważył starszego mężczyznę. Zgłaszający relacjonował, że w nocy przeczytał w mediach komunikat o poszukiwaniach i rozpoznał w mężczyźnie osobę zaginioną. Mężczyzna zabrał wyziębionego 68-latka do samochodu i zaopiekował się nim do czasu przyjazdu patrolu. Na miejscu policjanci potwierdzili, że znaleziony mężczyzna, to poszukiwany mieszkaniec Poręby Spytkowskiej. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć jak znalazł się w miejscowości oddalonej o około 10 kilometrów od Brzeska. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zabrała 68-latka na badania do szpitala.

Szczególne podziękowania należą się 25-letniemu mieszkańcowi powiatu brzeskiego, jak również lokalnym mediom. Komunikat o poszukiwaniach, który późną nocą został przekazany przez policjantów prasie i opublikowany przez lokalne media okazał się strzałem w dziesiątkę. To właśnie dzięki niemu, 25-latek skojarzył fakty i zareagował widząc samotnego, starszego mężczyznę w środku nocy.

Policjanci apelują, aby wzmóc czujność nad osobami, za które jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie tymi, które ze względu na wiek czy różne schorzenia mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może prowadzić do nieszczęścia.

(KWP w Krakowie / am)