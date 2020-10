Policjant z katowickiego oddziału prewencji na podium Silesia Półmaratonu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierżant Paweł Wylężek z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach uczestniczył w zawodach biegowych Silesia Półmaraton. Policjant z czasem 1:15:35 pobił swój rekord życiowy i zajął w imprezie bardzo wysokie 3. miejsce. Serdecznie gratulujemy !

Silesia Półmaraton jest imprezą biegową rozgrywaną na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa, z metą na Stadionie Śląskim. Jego historia sięga 2009 roku, a sam dystans 21,097 km jest biegiem towarzyszącym dla królewskiego dystansu maratonu. W niedzielę, 04.10.br., w XV edycji Silesia Półmaratonu wystartowało 1690 zawodników. Po godzinie i kilkunastu minutach od startu, na Stadionie Śląskim zameldował się sierżant Paweł Wylężek, z katowickiego oddziału prewencji. Na metę wbiegł jako trzeci zawodnik, do zwycięzcy tracąc niewiele ponad 2 minuty. Uzyskany wynik sprawił, że w kategorii OPEN stanął na najniższym, a w swojej kategorii wiekowej, na drugim stopniu podium. Średnie tempo 3,35 min/km, które przełożyło się na czas 1:15:35, przysporzyło funkcjonariuszowi jeszcze jednego powodu do zadowolenia, ponieważ tym wynikiem pobił swój rekord życiowy na dystansie półmaratonu. Jest to kolejny świetny występ naszego policjanta w zawodach biegowych, w których regularnie bierze udział na terenie całego kraju.

(KWP w Katowicach / am)