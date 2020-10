W ciągu miesiąca można było wyprodukować 900 tys. paczek papierosów Data publikacji 14.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przejęcie ponad 4 mln papierosów, ok. 37 ton tytoniu, a także specjalistycznych maszyn wykorzystywanych do produkcji i pakowania papierosów oraz suszenia tytoniu, to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS. Zatrzymano także dwóch mężczyzn i zabezpieczono pojazdy, które mogły być wykorzystywane w nielegalnym procederze. Ze wstępnych szacunków wynika, że gdyby te wyroby tytoniowe trafiły na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby wynieść ponad 24 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Olsztynie ustalili, że na terenie powiatu słupskiego w województwie pomorskim może działać nielegalna fabryka papierosów. Na początku października policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie weszli na teren prywatnej posesji. Wewnątrz odkryli dwie czynne linie technologiczne do produkcji papierosów, w tym specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów, ale także suszenia tytoniu. Funkcjonariusze przejęli także urządzenia do foliowania paczek oraz agregat prądotwórczy.

W wyniku akcji służby przejęły prawie 4,3 mln szt. już gotowych papierosów, a także 32 tony suszu tytoniowego oraz 5 ton krajanki tytoniowej, jak również półprodukty służące do produkcji wyrobów tytoniowych. Ze wstępnych szacunków wynika, że gdyby te wyroby tytoniowe trafiły na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby wynieść ponad 24 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 36 i 44 lata, a także zabezpieczyli trzy ciągniki siodłowe i dwie naczepy, które mogły być wykorzystywane do przestępczego procederu.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli wyprodukować tylko w ciągu miesiąca, przyjmując ośmiogodzinny dzień pracy ok. 18 mln papierosów, czym można by w całości wypełnić dwie naczepy samochodu ciężarowego.

Zatrzymane osoby doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Słupsku, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Wobec podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo w tej sprawie wspólnie prowadzi olsztyńskie CBŚP oraz warmińsko-mazurski UCS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Zespół Prasowy CBŚP

Materiał foto: CBŚP, film: KAS.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.07 MB)