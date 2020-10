Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 14.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledztwo prowadzone przez stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, zaowocowało kolejnymi zatrzymaniami, w wyniku których wobec 8 osób zastosowano tymczasowy areszt, a wobec kolejnych 2 dozory policyjne. Mężczyźni podejrzewani m.in. o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków działali na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego i jednego powiatu śląskiego. W wyniku prowadzonych działań policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków oraz środków odurzających.

Stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową na trop grupy przestępczej zajmującej się m.in. wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu oraz przemytem znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych wpadli ponad rok temu. Pomimo zatrzymania w grudniu ubiegłego roku 13 osób działających w jej szeregach, funkcjonariusze nadal intensywnie pracowali nad sprawą zbierając materiał operacyjny i procesowy, który wskazywał na to, że mają do czynienia z przestępczością narkotykową na szeroką skalę.

Efektem żmudnej pracy operacyjnej stołecznych „antynarkotykowców” było wytypowanie kolejnych mężczyzn mogących brać udział w tym przestępczym procederze oraz miejsc, gdzie mogą być przechowywane narkotyki. Przygotowane zostały działania, do których zaangażowani zostali policjanci z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego w Warszawie.

Funkcjonariusze równocześnie weszli do kilkudziesięciu miejsc na terenie powiatów: ostrołęckiego, mławskiego, ostrowskiego i częstochowskiego. Zatrzymanych zostało kolejnych 14 mężczyzn, a w trakcie przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych funkcjonariusze znaleźli m.in. marihuanę oraz mefedron. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli ponad 22 tys. zł, 130 dolarów amerykańskich oraz 90 Euro. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że odbiorcami narkotyków byli głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego i śląskiego.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe. Mężczyźni mają od 20 do 45 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - dotyczą one głównie przemytu, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich obrotu. Wobec 8 mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt, a 2 zostało objętych policyjnym dozorem. Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

To już kolejne osoby, które na swoim koncie mają obrót narkotykami na dużą skalę, zatrzymane przez stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową w ostatnim czasie. Łącznie, w związku z tą sprawą, policjanci zatrzymali 27 osób, które są podejrzewane o udział w grupie przestępczej zajmującej się m.in. rozprowadzaniem narkotyków na terenie województwa mazowieckiego. Z ustaleń śledczych wynika, że osoby te na przestrzeni ostatnich lat mogły wprowadzić do obrotu co najmniej 240 kilogramów narkotyków.

(KSP / am)

Film Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową (format mp4 - rozmiar 33.01 MB)