Katowicki kontrterrorysta zwyciężył w morderczym Maratonie-Selekcja Data publikacji 14.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic odniósł ogromny sukces w Maratonie-Selekcja wzorowanym na selekcjach do wojsk specjalnych. Śląski kontrterrorysta zwyciężył ten ultratrudny i wymagający wyścig pokonując 139 pozostałych uczestników zmagań. W zawodach uzyskał fenomenalny czas 2 h 56 min. Gratulujemy!

"Maraton-Selekcja" to wyjątkowe wydarzenie sportowe dla wielu mundurowych. Celem maratonu jest uczczenie pamięci płk. Sławomira Berdychowskiego – Twórcy i Pierwszego Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT (JWA) oraz kierownika pierwszej selekcji do JWA. IV edycja memoriału odbyła się w minioną sobotę, 10 października 2020 r. w Cisnej w Bieszczadach. Bieg rozgrywany był podczas VIII Hyundai Ultramaratonu Bieszczadzkiego.



Tym, co zdecydowanie odróżnia Maraton-Selekcję od innych imprez biegowych, jest jego poziom trudności- wzorowany na selekcjach do wojsk specjalnych. Uczestnicy muszą pokonać dystans 25-35 km w bieszczadzkim terenie z zadaniami specjalnymi. Trasy biegną zarówno szlakami, jak i na przełaj przez dzikie bieszczadzkie rejony, w tym szczyty, strome wejścia i zbiegi. Jednak bieg to tylko część wyzwań postawionych przed zawodnikami. Czeka na nich również wiele zadań m.in. konkurencje sprawnościowe, linowe i logiczne, a także strzelanie.



Poziom trudności zdecydowanie podnosi fakt, że uczestnicy nie wiedzą, jakie zadania na nich czekają, oraz na jakim etapie biegu będą realizowane. Co więcej, uczestnicy w ogóle nie znają dokładnego dystansu i nie wiedzą, gdzie jest meta zawodów. Wszystko utrzymywane jest w tajemnicy.



Dodatkowo selekcja dla uczestników z kategorii „mundurówka” wymaga ściśle określonego stroju oraz wyposażenia – w tym plecaka o wadze minimum 10 kg, dodatkowo zawierającego napoje i jedzenie, z uwagi na brak punktów żywieniowych na całej trasie zawodów.



Na starcie IV. Maratonu- Selekcja stawiło się 140 uczestników- zarówno mundurowych, jak i cywilów. Zawodnicy startowali w kompletnych ciemnościach – o godz. 6.00 rano. Na trasie czekało na nich wiele wymagających zadań, takich jak strzelanie z karabinków AR15 (5 strzałów do celu/ za każdy chybiony strzał 5 min kary czasowej). Limit czasowy na pokonanie maratonu wynosił 8 h. Ponadto po przekroczeniu linii mety każdego z uczestników czekała kontrola obowiązkowego wyposażenia, w tym ponowna weryfikacja wagi plecaka, a także ostatnie zadanie- podanie zapamiętywanych kilkunastu dwucyfrowych liczb w odpowiedniej kolejności (choćby jeden błąd skutkował doliczaną stratą czasową +10 min).



W tym roku na mecie jako pierwszy zameldował się policjant reprezentujący Samodzielny Pododdział Kontrterorystyczny Policji w Katowicach. Śląski kontrterrorysta był najlepszy zarówno wśród startujących reprezentujących różne formacje służb mundurowych, jak i cywili. Zwycięzca zaskoczył organizatorów ,uzyskując świetny czas- 2 h 56min i finiszując z przewagą nad II miejscem ponad 16 min, nad III miejscem o ponad 30 min, a nad pierwszym cywilem o prawie 45 min.



Policyjny kontrterrorysta wywalczył puchar komendanta centrum szkolenia wojsk specjalnych oraz Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT.

Relację z IV. Maratonu-Selekcja znajdziesz na stronie Polska Zbrojna.

Gratulujemy zwycięzcy!