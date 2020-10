Prawdziwy policjant działa także po służbie. Poszukiwany listem gończym zatrzymany Data publikacji 14.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Naczelnik Wydziału Kryminalnego będący po służbie podczas zakupów w jednym z centrów handlowych rozpoznał i zatrzymał mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Ten miał odsiadki karę tymczasowego aresztu. To nie pierwsze takie zatrzymanie w tym właśnie centrum handlowym, które na swoim koncie ma naczelnik. Natomiast kilka dni temu jego podwładni, także będąc po pracy, zatrzymali innego mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi.

Komisarz Bartosz Dzięgielowski, Naczelnik Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy miejskiej udowodnił wczoraj, 13.10.2020 r., że policjantem jest się 24 godziny na dobę – nawet po pracy, nawet na zakupach. Gdy wychodził z zakupami z jednego ze sklepów, zauważył w galerii mężczyznę, który wydał mu się podobny do jednego z poszukiwanych, 24-latek, który miał odbyć karę aresztu za kradzieże. Komisarz Dzięgielowski przez chwilę go obserwował, ponieważ mężczyzna miał na twarzy maskę, a ponadto był tęższy niż osoba, którą znał. Po kilku minutach był już jednak pewien, że to poszukiwany i natychmiast go zatrzymał.

24-latek był zaskoczony nieoczekiwanym spotkaniem, próbował nawet negocjować swoje uwolnienie. Młody mężczyzna jest dobrze znany policjantom, ponieważ wcześniej był notowany i karany m.in. za przestępstwa narkotykowe. Obecnie był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie do odbycia kary aresztu na kradzieże.

To jednak nie jedyne w tym roku i w dodatku w tym samym centrum handlowym zatrzymanie poszukiwanego, jakie na swoim koncie ma naczelnik Dzięgielowski. Na początku tego roku, gdy był na zakupach z dziećmi, zauważył innego mężczyznę, którego już od pewnego czasu poszukiwali policjanci z Wydziału Kryminalnego. Naczelnik nie wahał się ani chwili i zatrzymał mężczyznę, który został zabrany przez policjantów do komendy na przesłuchanie.

Natomiast kilka dni temu, dwoje policjantów z wydziału kryminalnego – podwładni komisarza Dzięgielowskiego, zatrzymało innego mężczyznę, który był poszukiwany trzema listami gończymi. Policjanci poświęcili swój wolny czas, żeby go namierzyć i zatrzymać.

Opisane sytuacje to tylko ułamek wielu zatrzymań i działań w czasie wolnym, które są udziałem zielonogórskich policjantów różnych pionów. Zarówno policjanci pracujący w służbach prewencyjnych jak i kryminalnych już nie raz udowodnili, że dbanie o spokój i porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców, mają we krwi. Wielokrotnie po godzinach pracy w różnych miejscach zatrzymywali osoby poszukiwane, nietrzeźwych kierujących czy też sprawców zuchwałych kradzieży, którzy mieli pecha spotkać ich na swojej drodze.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)