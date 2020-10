Łączy je mundur, przyjaźń i … zamiłowanie do piłki nożnej Data publikacji 14.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niektóre sporty od zawsze kojarzone są z mężczyznami. Jedną z takich dyscyplin zdecydowanie jest futbol. Czy to oznacza, że kobiety nie mogą biegać za piłką po murawie? Nic bardziej mylnego. Ten stereotyp przełamały łódzkie policjantki, które w czasie wolnym od służby zamieniają mundury w stroje piłkarskie.

O swojej pasji opowiada sierżant sztabowy Zielińska Anna, która zasila szeregi Policji od 7 lat. Obecnie pracuje jako dzielnicowa II Komisariatu Policji KMP w Łodzi

Ania mówi, że rozpoczęła przygodę z piłką we wczesnym dzieciństwie. Nie mając żeńskiego towarzystwa, zmuszona była do rozgrywek meczowych z kolegami z podwórka. Zaszczepiona miłość do sportu rozwijała się w niej przez cały okres dorastania, aż w końcu postanowiła rozpocząć studia na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie kontynuowała swoją pasję, grając w drużynie piłki nożnej kobiet.

W odpowiedzi na pytanie „dlaczego Policja” Ania zdradza, że zawsze chciała służyć ludziom i mieć satysfakcję z wykonywanej pracy. Służba w Policji daje jej możliwość rozwoju. Organizowane są różnego rodzaju szkolenia, dzięki którym może podnieść swoje kwalifikacje, będąc dzielnicową. Zmagając się w codziennej służbie z problemami mieszkańców naszego miasta, zdaje sobie sprawę, że jest potrzebna i to, co robi, ma sens. Dodaje, że w jej pracy nie ma monotonii. Każdego dnia czekają ją nowe wyzwania.

Oprócz tego, że nosi mundur i gra w piłkę nożną, jest również żoną i matką. Jak podkreśla, oboje z mężem są zwolennikami uprawiania sportu i zarażają swoją pasją ich 12-letnią córeczkę.

28-letnia policjantka, młodszy aspirant Katarzyna Borowiec, z 8-letnim stażem pracy w Policji, opowiada, że trenuje piłkę nożną od 16 roku życia. Jest również absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego.

Mimo młodego wieku ma na swoim koncie szereg sukcesów sportowych. Może pochwalić się odznaką „sportowa setka”, gdzie została wyróżniona spośród 100 najlepszych sportowców 2019 roku oraz srebrną odznaką sprawności fizycznej. Grając w reprezentacji policyjnej piłkarskiej drużynie kobiet, w 2017 roku zdobyła Mistrzostwo Świata Służb Mundurowych na Majorce. Jak podkreśla, udział w turnieju to nie tylko promocja polskiej Policji, to także udowodnienie, że piłka nożna kobiet jest wbrew pozorom bardzo popularnym sportem.

Kasia trenuje także Beach Soccer, czyli piłkę nożną plażową. W tej dyscyplinie zdobyła Vice Mistrzostwo klubowych mistrzostw świata w Piłce Plażowej oraz czterokrotne Mistrzostwo Polski.

W 2016 roku na pomysł stworzenia reprezentacji drużyny kobiet w piłce nożnej wpadł jeden z funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji – aspirant sztabowy Artur Szóstak. Wówczas 5 policjantek z Łodzi stanęło na podium, zajmując III miejsce podczas VII Turnieju Służb Mundurowych im. podkom. Andrzeja Struja w Warszawie. Od tego czasu drużyna piłkarska powiększyła się do 12 zawodniczek. Podczas swojej kariery sportowej policjantki mogą pochwalić się wieloma sukcesami, uczestnicząc w turniejach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Funkcjonariuszki trenują od 4 lat cyklicznie raz w tygodniu, w czasie wolnym od służby. Spotykają się na sali gimnastycznej KWP w Łodzi. Grają w piłkę nożną nie tylko dla udziału w turniejach, ale robią to dla siebie, by utrzymać sprawność fizyczną potrzebną przy wykonywaniu codziennej pracy.

Na pytanie, „czy Policja pomaga wam rozwijać swoje pasje” odpowiedź brzmiała „Zdecydowanie tak. Nasi przełożeni są z nas dumni, zawsze starają się pomóc w zorganizowaniu czasu na treningi mimo napiętego grafitu. Chcemy podkreślić, że praca w Policji to przywilej, a to, czy chcemy rozwijać nasze pasje, zależy tylko i wyłącznie od nas oraz od naszego samozaparcia. Ze strony naszych przełożonych nigdy nie spotkałyśmy się z odmową. Zawsze nas wspierają i dopingują. Gdybyśmy miały jeszcze raz wybierać zawód, bez wahania zapadłaby ta sama decyzja. Każdy dzień w służbie w Policji utwierdza nas w przekonaniu, że postąpiłyśmy słusznie”.

(KWP w Łodzi/js)