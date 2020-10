Policjanci odnaleźli zaginionego 70-latka z Wejherowa Data publikacji 14.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 70-latka, który wyszedł z domu i nie wrócił. Bliscy, martwiąc się o niego, powiadomili Policję. Po wszczęciu poszukiwań mężczyzna został bardzo szybko odnaleziony.

Wczoraj wieczorem, 13.10.2020 r., wejherowska Policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 70-letniego mieszkańca miasta, który po godzinie 16.00 wyszedł z domu, nie mówiąc dokąd się wybiera i poszedł w nieznanym kierunku. Zaniepokojona nieobecnością 70-latka rodzina, zawiadomiła Policję. Natychmiast zorganizowane zostały działania poszukiwawcze, w których wzięli udział policjanci kryminalni, policjanci prewencji, funkcjonariusze z zespołu wykroczeń oraz straż miejska. Policjanci, przyjmując zgłoszenie o zaginięciu, ustalili, że mężczyzna, wychodząc z domu, nie był ubrany odpowiednio do pogody: był w kapciach i bez kurtki. Zaginiony nie miał też przy sobie telefonu. Policjanci natychmiast wyruszyli w teren na poszukiwania. W pewnym momencie, funkcjonariusze z zespołu wykroczeń, jadąc w pobliżu ronda płk Pruszkowskiego, zauważyli mężczyznę, który rysopisem odpowiadał temu ze zgłoszenia. Mężczyzna szedł w kapciach i bez kurtki, wyglądał na zagubionego. Policjanci sprawdzili jego tożsamość i okazało się, że był to poszukiwany przez nich mężczyzna. Nie wymagał pomocy medycznej. Policjanci odprowadzili go do domu.

Pamiętajmy, że w przypadku zaginięć, należy jak najszybciej zawiadomić odpowiednie służby, które skoordynują i poprowadzą działania poszukiwawcze. Natomiast, jeśli pod naszą opieką pozostają osoby starsze, schorowane, wymagające opieki, zadbajmy o to, aby zawsze były pod stałym nadzorem bliskich i mogły skorzystać z ich pomocy. Wynika to z przepisów kodeksu rodzinnego. Podobnie przedstawia się sytuacja, kiedy mamy pod opieką dzieci. Nigdy nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy.

(KWP w Gdańsku / am)