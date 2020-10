Pierwsze elektryczne radiowozy w lubelskim garnizonie Policji Data publikacji 15.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowoczesne, ekonomiczne i przyjazne środowisku - pierwsze w lubelskim garnizonie dwa radiowozy elektryczne zasiliły flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zakup samochodów marki Kia e-Niro dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Już wkrótce oznakowane radiowozy zostaną przekazane dla funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, którzy będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców na terenie miasta.

Flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zasiliły właśnie nowoczesne i ekonomiczne, a przede wszystkim przyjazne środowisku elektryczne radiowozy. Są to dwa oznakowane pojazdy marki Kia e-Niro. Są to pierwsze tego typu radiowozy w naszym garnizonie.

Samochody wyposażone są w 150 konny silnik, który pozwala na rozwinięcie maksymalnej prędkości do ponad 160 km/h. Pełne naładowanie akumulatora pozwala z kolei na przebycie nawet do 450 kilometrów w trybie mieszanym. Nowe radiowozy wyposażone są m.in. w kamerę cofania oraz czujniki parkowania, nawigację, automatyczną klimatyzację. Wyposażenie stanowią także wallboxy, czyli stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Z pewnością istotną zaletą takich pojazdów jest ich ekologiczna praca, gdyż taki pojazd nie przyczynia się do emisji spalin do środowiska, nie emituje też do atmosfery nieprzyjaznych naturze związków chemicznych, w tym dwutlenku węgla. Auto pracuje dużo ciszej niż wyposażone w silniki spalinowe.

Zakup tych elektrycznych radiowozów został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i działań proekologicznych wspiera lubelską Policję. Jeszcze w tym roku, dzięki współpracy z WFOŚiGW uda nam się sfinalizować zakup dwóch radiowozów. Będą to samochody hybrydowe.





Wkrótce nowe radiowozy zostaną przekazane dla funkcjonariuszy z KMP w Lublinie, trafią one do policjantów z I Komisariatu Policji, którzy będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców na terenie miasta.

podkomisarz Anna Kamola