Lubuscy policjanci zlikwidowali dwie „dziuple” z autami i częściami wartymi co najmniej pół miliona złotych Data publikacji 15.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pojazdy i ich części zabezpieczyli śledczy z Lubuskiej Policji podczas realizacji skierowanej przeciwko osobom zajmującym się przestępczością samochodową. Do sprawy zatrzymano dwie osoby, które z tego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu, zostały już tymczasowo aresztowane. Szacuje się, że wartość zabezpieczonego przez Policję sprzętu wynosi 0,5 miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

W wyniku intensywnych działań operacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości samochodowej, policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim dotarli do dwóch „dziupli”, na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. To efekt kilkumiesięcznych wysiłków policjantów, którzy rozpracowywali osoby zajmujące się tym procederem. Dzięki profesjonalnym działaniom zatrzymali dwie osoby, 29-letnią kobietę oraz 28-letniego mężczyznę, których podejrzewa się o nabywanie i ukrywanie aut i ich części pochodzących z kradzieży. Dwójce zatrzymanym zarzuca się, że swą przestępczą działalność prowadzili od 2016 do 2020 roku. Po demontażu kradzionych aut, części z nich trafiały do obrotu i były sprzedawane na rynku wtórnym. Dzięki udziałowi i pracy biegłych z dziedziny mechanoskopii możemy powiedzieć, że na tę chwilę na podstawie zabezpieczonych części samochodowych, zidentyfikowano już 33 pojazdy utracone z terenu Europy Zachodniej, głównie Niemiec. Masa innych znalezionych i zabezpieczonych, na terenie tych „dziupli”, części, zostanie wkrótce poddana kolejnym specjalistycznym badaniom. Ponadto, odnaleziono 6 całych, niepociętych jeszcze pojazdów. Na ten moment łączna wartość odnalezionych pojazdów i ich części szacowana jest na kwotę 0,5 miliona złotych, ale z pewnością jeszcze wzrośnie.



Zatrzymani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Dlatego grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z paserstwem przedmiotów znacznej wartości. Decyzją Sądu trafili do aresztu. 28-latek spędzi tam najbliższe trzy miesiące, a rok starsza kobieta, miesiąc. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

Każdego roku z terenu województwa lubuskiego znika ponad 300 samochodów. Ich łączna wartość oscyluje w granicach 8 mln zł. Dlatego tak ważna jest aktywność, zaangażowanie oraz skuteczność działań policjantów zwalczających przestępczość samochodową, która, w regionie transgranicznym, jest szczególnie nasilona. Realizacje mundurowych, takie jak ta opisana powyżej, pokazują, że Lubuska Policja jest bardzo dobrze przygotowana na walkę z tego rodzaju przestępczością.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / am)

