Policjanci pomogli uwolnić z zamkniętego garażu suczkę ze szczeniakami Data publikacji 15.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pomogli szczeniętom i ich matce wydostać się spod podłogi zamkniętego garażu. „Nana” i jej 5 młodych szczeniąt bezpiecznie wróciło do domu.

Do nietypowej interwencji policjantów doszło we wtorkowe popołudnie, 13.10.br., w Łapach. Po godzinie 17:00 mundurowi otrzymali zgłoszenie o psach, które utknęły pod podłogą jednego z zamkniętych garaży. O pomoc policjantów zwrócili się będący na miejscu strażacy. Funkcjonariusze ustalili do kogo należy zamknięty garaż, a następnie zwrócili się do właściciela o jego otwarcie. Po wejściu do pomieszczenia zauważyli suczkę z pięcioma szczeniakami, które utknęły pod podłogą. Jak się okazało, miesiąc wcześniej ciężarna suczka zgubiła się i pod podłogą garażu znalazła schronienie. Po chwili, na miejscu zjawiła się wezwana przez policjantów właścicielka zwierząt, z którą suczka "Nana" i jej szczenięta bezpiecznie wróciły do domu.

(KWP w Białymstoku/ mw)