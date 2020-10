440 zarzutów za przestępstwa narkotykowe Data publikacji 15.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z Sanoka zatrzymali 28 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Łącznie przedstawili im 440 zarzutów o czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Główny podejrzany, 23-latek z powiatu sanockiego usłyszał 297 zarzutów dotyczących posiadania i wprowadzania znacznych ilości narkotyków.

W 2019 roku funkcjonariusze wydziału kryminalnego sanockiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej prowadzili działania w związku z podejrzeniem handlu narkotykami przez mieszkańca powiatu sanockiego. Z zebranych informacji wynikało, że 23-latek miał wprowadzać do obrotu środki odurzające w postaci marihuany i amfetaminy.

Podjęte działania operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze dały podstawę do zatrzymania 23-letniego dilera. Dalsze czynności doprowadziły do przedstawienia młodemu mężczyźnie łącznie 297 zarzutów dotyczących posiadania znacznych ilości narkotyków, a także wprowadzanie ich do obrotu. Postanowieniem sądu, 23-latek został tymczasowo aresztowany.

Na tym jednak sanoccy policjanci nie poprzestali. Dalsze czynności przyniosły kolejne ustalenia. Funkcjonariusze dotarli do osób mających związek z tą sprawą. 27 mieszkańców powiatu sanockiego, w wieku od 19 do 35 lat, usłyszało łącznie 143 zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejrzani są o posiadanie i wprowadzanie do obrotu środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki.

Czynności prowadzone były przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sanoku. Końcem lipca bieżącego roku akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Krośnie.

(KWP w Rzeszowie / kp)