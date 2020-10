Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 15.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niezwłoczne powiadomienie Policji, umiejętna rozmowa oficera dyżurnego z rodziną oraz policyjny nos psa służbowego szybko doprowadziły do odnalezienia 29-letniego mieszkańca gminy Piaski. Mężczyzna mając myśli samobójcze pożegnał się z rodziną i wyszedł z domu. Na szczęście nic mu się nie stało.

Wczoraj, 14.10.2020 r., tuż przed godz. 15:00 oficer dyżurny świdnickiej komendy został zaalarmowany, że 29-letni mieszkaniec gminy Piaski ma myśli samobójcze. Jak wynikało z treści zgłoszenia, mężczyzna chwilę wcześniej pokłócił się z domownikami, był w złym stanie psychicznym i dzwonił do innych członków rodziny, aby się pożegnać.

Natychmiast uruchomione zostały patrole policyjne z różnych wydziałów. Oficer dyżurny wykonując kolejne telefony, w rozmowie z rodziną 29-latka, ustalił, gdzie mógł prawdopodobnie udać się mężczyzna. Podejrzewając, że poszedł on do pobliskiego lasu, w to miejsce został skierowany policyjny przewodnik psa służbowego. Pies podjął trop. Mężczyzna został odnaleziony około 500 metrów od miejsca zamieszkania. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafi do szpitala, skąd z uwagi, że jego stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji, został zwolniony. Badanie alkomatem wskazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.

(KWP w Lublinie/js)