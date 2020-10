Unikał więzienia - namierzyli go policjanci Data publikacji 16.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy Głubczyce. Mężczyzna zlekceważył sądowy wyrok skazujący go na więzienie za liczne przestępstwa. Zatrzymany dopuszczał się łamania prawa na przełomie kilku ostatnich lat. Policjanci namierzyli i otoczyli jego kryjówkę uniemożliwiając ucieczkę. Mężczyzna jest już w zakładzie karnym.

36-letni mieszkaniec gminy Głubczyce był poszukiwany – miał odbywać karę ponad 3 lat pozbawienia wolności za popełnione na przełomie kilku ostatnich lat przestępstwa. Mężczyzna ten ma na koncie między innymi przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, groźby karalne czy też przestępstwa narkotykowe. Zlekceważył jednak wyrok, jakim była kara pozbawienia wolności i zaczął się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. Sprawę przejęli głubczyccy poszukiwacze.

36-latek został zatrzymany w jednej z głubczyckich miejscowości. Policjanci zatrzymali go 13 października, w godzinach wieczornych. Wiedzieli wówczas, że może ukrywać się w jednym z domów jednorodzinnych. Na miejsce zostały skierowane patrole, które otoczyły dom w którym znajdował się poszukiwany. Sprawne działanie funkcjonariuszy na miejscu przyczyniło się do zatrzymania mężczyzny. Został on już przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę pozbawienia wolności.