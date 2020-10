Podziękowania dla policjanta za pomoc w organizacji obozu dla dzieci i młodzieży Data publikacji 16.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Głównego Policji wpłynęły podziękowania dla policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku młodszego aspiranta Michała Michalskiego. W ten sposób adresaci podziękowali za pomoc w organizacji obozu sportowo-rekolekcyjnego dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych.

Do Komendanta Głównego Policji wpłynęły podziękowania dla policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku młodszego aspiranta Michała Michalskiego. Białostocki policjant w czasie wolnym od służby, jako wolontariusz, pomógł w organizacji obozu sportowo-rekolekcyjnego młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Obóz odbył się w dniach 13 - 25 lipca tego roku i brało w nim udział 60 osób w wieku od 7 do 17 lat. Była to zarówno młodzież wychowująca się w domach dziecka, jak i również dzieci z niepełnosprawnością. Podczas obozu funkcjonariusz uczył dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy i przypominał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant dbał o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wspólnych wędrówek.

