Zatrzymano trzy osoby pod zarzutami korupcyjnymi Data publikacji 16.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby z Krotoszyna zostały zatrzymane w związku z zarzutami korupcyjnymi. To dwaj urzędnicy i przedsiębiorca. Śledztwo w tej sprawie prowadzi KWP w Poznaniu oraz Prokuratura Krajowa - Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości i Korupcji w Poznaniu.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wiosną tego roku uzyskali informacje operacyjne o nieprawidłowościach w niektórych przetargach, w Krotoszynie. Po zweryfikowaniu informacji przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Poznaniu, materiały procesowe przekazano do Prokuratury Krajowej – Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości i Korupcji w Poznaniu, z wnioskiem o wszczęcie śledztwa.

Zebrane przez policjantów informacje i dowody wskazywały na podejrzenie, że niektóre wielomilionowe przetargi organizowane przez przedsiębiorstwo podległe Urzędowi Miasta i Gminy w Krotoszynie były ustawiane. Zlecenia na usługi remontowe należących do miasta Krotoszyn obiektów wygrywał ten sam przedsiębiorca. Dodatkowo policjanci uzyskali informacje, że urzędnik i przedstawiciel miejskiego przedsiębiorstwa przyjmowali łapówki. Wysokość łapówek była uzależniona od wartości przetargu i wynosiła od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu tysięcy złotych.



W związku z tą sprawą policjanci z KWP w Poznaniu, w uzgodnieniu z prokuratorem prowadzącym śledztwo zatrzymali podejrzanych. To urzędnik, przedstawiciel miejskiej spółki oraz przedsiębiorca. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli gotówkę oraz samochody, jako zabezpieczenie majątkowe na poczet przyszłych kar.

Na wniosek prokuratora dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez Sąd. Jedna osoba otrzymała dozór.

(KWP w Poznaniu / kp)