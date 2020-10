Otwarcie Posterunku Policji w Grodzisku Data publikacji 16.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po blisko 10 latach przerwy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, ponownie zaczął działać Posterunek Policji w Grodzisku. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją, a dzięki jej odtworzeniu mieszkańcy miejscowości położonych na terenie gminy Grodzisk będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z funkcjonariuszami.

Dzisiaj, 16.10.2020 r., otwarty został Posterunek Policji w Grodzisku. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, otwarcie nowo wybudowanej siedziby nie odbyło się w sposób uroczysty. Dawna jednostka znadująca sie w tym miejscu zakończyła swoją działalność pod koniec 2010 roku. Taka decyzja została wówczas podjęta z powodu złego stanu budynku posterunku, który mieścił się przy ulicy Konopnickiej 1 w Grodzisku. Pełniący tam służbę policjanci przeniesieni zostali do Posterunku Policji w Dziadkowicach. Posterunek Policji w Grodzisku przy ulicy Kombatantów, to jedno z tych miejsc, które rozpoczęło funkcjonowanie właśnie na prośby mieszkańców wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2018 roku rozpoczęła się budowa nowego posterunku, natomiast 28 września 2020 roku budynek został oddany do użytku. W Posterunku Policji w Grodzisku, podległym Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach, służbę pełni pięciu funkcjonariuszy. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z „Programu Modernizacji Policji na lata 2016-2020”, a jej wartość budowlana wyniosła 1 452 600 złotych. Działka pod budowę nowej jednostki Policji została przekazana przez Wójta Gminy Grodzisk Dariusza Tatarczuka.

(KWP w BIałymstoku / am)