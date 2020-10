Mistrz Polski w wyścigach samochodowych należy do policyjnej grupy Speed Data publikacji 16.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przemek Kaźmierczak służy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Należy do grupy Speed. Policjant w tym roku został Mistrzem Polski w wyścigach samochodowych, startując w klasie 2 Dywizji Narodowej, jako kierowca teamu wyścigowego Devil-Cars Racing Team. Przemek jechał samochodem Suzuki Swift GTi.

Od ponad 17 lat służy w Policji. Jako doświadczony funkcjonariusz i świetny kierowca, został też członkiem grupy Speed. Wybór jego osoby do tego składu nie może dziwić – Przemek został Mistrzem Polski w wyścigach samochodowych.

Asp. szt. Przemysław Kaźmierczak podsumowując tegoroczny, jakże udany dla niego sezon, mówi, że jest on dla niego kompletny. Podczas wszystkich wyścigów były zwycięstwa, awarie, wypadki – w zasadzie wszystko co może się przytrafić kierowcy wyścigowemu. Każdy wyścig był emocjonujący i pełen wrażeń. Wygrane były o setne sekundy, jazda była na „żyletki”. Przemek jednak, podczas każdego z okrążeń, dawał z siebie wszystko i to jego upór, ambicja i wielkie umiejętności pozwoliły mu ostatecznie zatryumfować. Doskonale spisał się też zespół serwisu i obsługi mechaników, dzięki którym Przemek mógł bez przeszkód ścigać się na najwyższym poziomie.

Nasz Mistrz jest też trenerem i instruktorem sportu samochodowego, członkiem i zawodnikiem Automobilklubu Wielkopolskiego, posiada też licencje wyścigowe klasy B i C organizacji FIA.

Tytuł Mistrza Polski to największe sportowe osiągnięcie Przemka. Jednak od wielu lat odnosi on sukcesy w sportach motorowych systematycznie zajmując miejsca na podium wyścigów w klasie N1.



(KWP w Poznaniu / am)