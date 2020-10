Nocne poszukiwania 79 latki. Zaginioną odnaleźli policjanci Data publikacji 17.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwy finał miała akcja poszukiwawcza prowadzona dzisiejszej nocy przez puławskich policjantów. Funkcjonariusze wspierani przez strażaków oraz ratowników poszukiwali 79 letniej mieszkanki gminy Janowiec, która zaginęła w piątek. Liczyła się każda minuta, bo kobieta jest chora i wymaga regularnego podawania leków. Wychłodzoną, zdezorientowaną staruszkę odnalazł w lesie naczelnik Wydziału Kryminalnego ze swoim zastępcą.

Zawiadomienie o zaginięciu 79 latki wpłynęło do komendy w Puławach późnym wieczorem w piątek (16.10.2020 r.). Jak ustalili policjanci, mieszkanka gminy Janowiec wyszła z domu przed południem i do wieczora nie wróciła. Sytuacja była bardzo groźna bowiem kobieta jest chora i wymaga regularnego podawania leków. Cierpi również na zaniki pamięci. W związku z tym, Komendant Powiatowy Policji w Puławach ogłosił alarm dla całej jednostki i rozpoczęto poszukiwania. Do działań zaangażowano także strażaków z państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, a także ratowników z grupy poszukiwawczej z Lublina. Mimo deszczu i panujących ciemności przeszukiwano kolejne partie lasu, do którego najprawdopodobniej mogła pójść 79 latka. Sprawdzano także inne miejsca, również z pomocą specjalnie przeszkolonego psa.

Około godziny 1 w nocy, zaginioną kobietę odnalazł Naczelnik Wydziału Kryminalnego puławskiej komendy – komisarz Marek Cichecki wraz z zastępcą – podinspektorem Waldemarem Wróblem. Staruszka znajdowała się około 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Była wychłodzona i zdezorientowana. Nie wiedziała gdzie jest, była przekonana, że wyszła tylko na grzyby. Policjanci natychmiast przewieźli ją do domu żeby się ogrzała i wezwali karetkę pogotowia. Po badaniach, 79 latka została przekazana pod opiekę rodziny. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Lublinie / mk)