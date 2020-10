Lubuska Policja i inne służby w zabezpieczeniu związanym z eskortą pensjonariuszy Data publikacji 17.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają bardzo intensywne działania Lubuskiej Policji i innych służb związanych z zabezpieczeniem powrotu pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W organizację i realizację tego skomplikowanego i wymagającego profesjonalizmu i zaangażowania przedsięwzięcia odpowiedzialnych jest wiele służb. Całość działań koordynowana jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponad 170 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze musiało zostać ewakuowanych w związku z wykryciem u części z nich Covid-19. Przed niespełna dwoma tygodniami wszyscy trafili do kilku placówek medycznych w regionie. Ci z dodatnim wynikiem na oddział zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, pozostali do placówek medycznych w Drezdenku i Torzymiu. Teraz trwa operacja związana z powrotem pensjonariuszy. Nie wszyscy jednak trawią ponownie do Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Niektórzy skierowani zostaną do specjalnie zorganizowanych placówek w Kostrzynie, Szprotawie i Wschowie. Wszystko przez konieczność stworzenia w Domu Pomocy Społecznej izolatorium, co wyłącza z funkcjonowania część wcześniejszych miejsc.

W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych jest wiele służb: medyczne, funkcjonariusze Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierze z Batalionu Chemicznego ze Śremu. Całość działań koordynowana jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z uwagi na fakt, że eskorta dotyczy osób starszych i schorowanych (wielu z nich jest leżących) oraz odległości jakie muszą zostać pokonane z północy na południe województwa, cała operacja wymaga precyzji i profesjonalizmu. Pod kątem logistycznym musi być zatem zapięta na ostatni guzik. Wszystko w trosce o życie i zdrowie seniorów. W poniedziałek (19.10.2020 r.) planowane są kolejne eskorty, tym razem z placówki medycznej w Torzymiu. Niezbędny będzie udział policjantów zwłaszcza z ruchu drogowego, którzy odpowiedzialni będą za zabezpieczenie przejazdu do miejsc docelowych.

To nie jedyne czynności lubuskich stróżów prawa w najbliższych dniach. Z uwagi na nowe obostrzenia policjanci sprawdzać będą jak przebiega ich realizacja przez Lubuszan. Dotychczas od 10 października mundurowi zmuszeni byli interweniować w 888 przypadkach. Dla 602 osób nieprzestrzeganie przepisów nowego rozporządzenia zakończyło się nałożeniem mandatów karnych, a dla blisko 200 pozostałych te zachowania znajdą swój finał w Sądzie. W sobotę /17 października/ Ministerstwo Zdrowia podało statystyki dotyczące zachorowań na covid-19. Odnotowano aż 9622 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. To kolejny dowód na to, że pandemia nie odpuszcza. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie tych obostrzeń.

Ponadto w województwie lubuskim ponad 5500 osób znajduje się w kwarantannie. To z kolei wiąże się ze sprawdzaniem przez policjantów ich obowiązkowego przebywania w wyznaczonym miejscu. Dlatego warto, aby nie powiększać tych liczb w trosce o zdrowie i życie oraz zadbać o to, aby policjanci mieli więcej czasu na obsługę codziennych zdarzeń, przed którymi nikt ich nie zwalnia. Aby ich obsługa była profesjonalna warto, aby działań związanych z pandemią było jak najmniej. A to w dużej mierze zależy od reżimu społecznego. Szczegółowe informacje o przepisach związanych z pandemią koronawirusa znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mk)