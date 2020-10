Tymczasowy areszt za smsy do nieletniej Data publikacji 19.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy śledczych z Komisariatu Policji w Józefowie został namierzony kolejny mężczyzna podejrzany o elektroniczny kontakt z osobą małoletnią w celach pedofilskich. 30-latek został zatrzymany w województwie świętokrzyskim i trafił do aresztu. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.

Kilka dni temu do komisariatu w Józefowie zgłosił się mieszkaniec gminy Wiązowna, który zeznał, że nieznany mężczyzna nawiązał telefoniczny kontakt z jego 9-letnią córką. Treść wysyłanych smsów była dwuznaczna. Prosił również dziewczynkę o wysłanie swojego zdjęcia. Cała ta sytuacja mocno ich zdenerwowała.

Policjanci po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie bardzo szybko ustalili użytkownika telefonu. Kiedy dotarli do jego miejsca zamieszkania w województwie świętokrzyskim, 30-latek na próżno próbował tłumaczyć, że telefon oddał w tym czasie do naprawy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy.

Śledczy przedstawili 30-latkowi zarzuty za elektroniczny kontakt z osobą małoletnią w celach pedofilskich oraz wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Dziś ciężko wyobrazić sobie brak kontaktu telefonicznego, bądź brak dostępu do Internetu. Nie możemy jednak zapominać, że niesie to za sobą pewne zagrożenia, zwłaszcza dla małoletnich. Policjanci apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi o niebezpieczeństwie wynikającym z kontaktów elektronicznych. Kontrolujmy treści wysyłane i otrzymywane przez nasze dzieci. Wspólnie dbajmy o ich bezpieczeństwo.

(KSP/ mw)