Policyjni wywiadowcy w akcji – 25-latek zatrzymany na gorącym uczynku podczas kradzieży katalizatora Data publikacji 19.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Zespołu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę podejrzanego o kradzież katalizatora. W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że mężczyzna ma na swoim koncie jeszcze co najmniej osiem podobnych kradzieży. Przy zatrzymanym znaleziono także narkotyki.

Kradzieże katalizatorów z pojazdów to w ostatnim czasie prawdziwa plaga. W ciągu jednej nocy przestępcy potrafią zdemontować katalizatory z kilku lub nawet kilkunastu pojazdów. Najczęściej giną urządzenia z samochodów dostawczych, gdzie jeden katalizator jest wart od kilku do nawet 10 tysięcy złotych. Pomimo tego, że przestępcy działają najczęściej w nocy, w miejscach odosobnionych, a kradzież zajmuje im kilka minut, zielonogórscy policjanci mają na swoim koncie sukcesy w zatrzymywaniu przestępców na gorącym uczynku i odzyskiwaniu skradzionego mienia.

Podobnie było kilka dni temu, gdy zielonogórscy policjanci z Zespołu Wywiadowców zatrzymali na gorącym uczynku 25-letniego mieszkańca powiatu żarskiego, który chwilę wcześniej wyciął i próbował ukraść katalizator z pojazdu Renault Megane. Straty przez niego spowodowane właściciel wycenił na co najmniej 1500 złotych. Podczas zatrzymania i przeszukania policjanci znaleźli przy 25-latku także środki odurzające. Mężczyzna trafił na przesłuchanie do komendy miejskiej w Zielonej Górze. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że zatrzymany 25-latek był wcześniej wielokrotnie notowany, natomiast dotychczas nie był znany policjantom zielonogórskim. W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że zatrzymany mężczyzna ma na swoim koncie jeszcze co najmniej 8 innych podobnych kradzieży, do których dochodziło w różnych miejscach Zielonej Góry. Policjanci ustalili, że to on jest podejrzany o kradzieże katalizatorów m.in. z osiedla Pomorskiego czy ul. Władysława IV.

25-latek został przesłuchany. Usłyszał w sumie 9 zarzutów kradzieży, a także zarzut posiadania środków odurzających. Za te przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci analizują podobne zdarzenia i sprawdzają czy mężczyzna nie ma na swoim koncie jeszcze innych podobnych czynów.

Te zatrzymanie, to kolejny cios w przestępczość szczególnie uciążliwą, jaką od pewnego czasu są kradzieże katalizatorów.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska w Zielonej Górze

