Rozbój, kradzież samochodu i kilka innych przestępstw w tle

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wraz z policjantami z orzeskiego komisariatu zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło w kompleksie leśnym na terenie gminy Ornontowice. Jednym z nich okazał się mężczyzna, który w ubiegłym miesiącu nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej, a w nocy, kilka godzin przed tym, jak wpadł w ręce policjantów, ukradł bmw. Wobec niego i jego kompana sąd zastosował tymczasowy areszt. Trzecia z osób objęta jest policyjnym dozorem.

Policyjna kartoteka trójki mieszkańców powiatu mikołowskiego na przełomie jednego miesiąca zapełniła się w wyjątkowo szybkim tempie.

O mężczyznach było już głośno we wrześniu br. Jeden z nich, 30-latek, nie zatrzymał się wówczas do policyjnej kontroli drogowej (informacja opisana w artykule pt. “Kierujący alfa romeo bez prawa jazdy, za to z amfetaminą w kieszeni, uciekał przed policjantami”). Kilka dni później jego 24-letni kolega dopuścił się kradzieży w jednym z ornontowickich sklepów spożywczych (artykuł pt. „Zatrzymany sprawca kradzieży sklepowej”), a na stacji benzynowej w Orzeszu wpuścił do obrotu fałszywy banknot.

Mieszkańcom gminy Ornontowice brakowało jednak wrażeń. Tydzień temu, 11 października br., razem z 36-letnią konkubiną jednego z nich zaplanowali bowiem rozbój na 41-letnim mieszkańcu Częstochowy. Swoją ofiarę zwabili, wykorzystując jeden z internetowych portali randkowych. Kiedy mężczyzna pojawił się w umówionym z 36-latką miejscu, a kobieta wsiadła już do jego samochodu, nagle został on brutalnie napadnięty przez dwójkę mężczyzn. Mieszkańcy Ornontowic, 24. i 30-latek wyciągnęli swoją ofiarę z samochodu, kopiąc po całym ciele i uderzając pięściami po głowie. Następnie zabrali mu 2 tysiące złotych gotówki, kartę płatniczą, wiertarkę oraz markową zapalniczkę o łącznej wartości ponad tysiąca złotych, po czym cała trójka uciekła do pobliskiego lasu. Pokrzywdzonemu udało się dotrzeć do swojego miejsca zamieszkania i w rezultacie powiadomić Policję.

Dysponując zeznaniami 41-letniego mieszkańca Częstochowy, policjanci z Mikołowa i Orzesza przez kilka dni prowadzili intensywne działania operacyjne. Po ustaleniu danych osobowych sprawców zuchwałego rozboju, 15 października br. wczesnym rankiem wkroczyli do jednego z mieszkań w centrum Ornontowic, gdzie zatrzymali wszystkie 3 osoby, które brały udział w zdarzeniu.

Kilka godzin po zatrzymaniu okazało się, że minionej nocy, 30-latek dopuścił się kolejnego przestępstwa. Do sporej już listy przewinień doszła kradzież samochodu bmw wraz ze znajdującym się tam sprzętem.

Mieszkańcy Ornontowic trafili do policyjnej izby zatrzymań, a następnego dnia policjanci doprowadzili ich do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, gdzie usłyszeli zarzuty.

Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości co do konieczności złożenia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych. Sąd Rejonowy w Mikołowie przychylił się do wniosku i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 24. i 30-latka. Kobieta została objęta policyjnym dozorem.

Wszystkim podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

