Policjanci zapobiegli „ustawce” pseudokibiców Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci zabezpieczali w ubiegłą sobotę mecz piłkarski. Mimo, że po zaliczeniu powiatu lęborskiego do czerwonej strefy mecze odbywają się bez udziału publiczności, mundurowi ustalili, że do Lęborka wybierają się pseudokibice innych zwaśnionych z lęborską grupą klubów i może dojść do siłowej konfrontacji pomiędzy nimi. Właściwe rozpoznanie i szybka reakcja mundurowych zapobiegły planowanej „ustawce”.

W minioną sobotę, 18.10.2020 r., blisko 130 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku i Oddziałów Prewencji Policji i Wydziału Konwojowo – Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zabezpieczało mecz piłkarski lęborskiego i słupskiego klubu. Mundurowi zabezpieczali teren wokół stadionu oraz kontrolowali trasę przemieszczania się kibiców Pogoni Lębork, Gryfa Słupsk oraz sympatyzujących z nimi kibiców Chojniczanki Chojnice. Zarówno wcześniejsze ustalenia policjantów jak i bieżące rozpoznanie sytuacji wskazywały na to, że poruszający się prywatnymi samochodami pseudokibice będą dążyli do tzw. ustawki w kompleksie leśnym na terenie powiatu lęborskiego. Wyznaczeni przez dowódcę akcji funkcjonariusze kontrolowali trasę przemieszczania się blisko 20 pojazdów z pseudokibicami oraz miejsce, w którym ujawnili grupę około 50 pseudokibiców lęborskiej drużyny. Pozostali funkcjonariusze zabezpieczali teren stadionu, gdzie zgromadziło się kilkudziesięciu kibiców, skutecznie izolując ich od siebie. Mimo, że sposób przemieszczania się kibiców i ich zachowanie polegające m.in. na fałszywym zawiadomieniu o „ustawce” w rejonie Cewic, jednoznacznie wskazywało na to, że dążą do konfrontacji, próbując przy tym rozdzielić siły policyjne, szybka reakcja i sprawne działanie pomorskich policjantów nie dopuściły do spotkania i eskalacji agresywnych zachowań.

W trakcie prowadzonych działań mundurowi wylegitymowali 125 osób, a na jedną z nich nałożyli mandat karny w wysokości 500 zł za zakłócanie porządku publicznego. W związku z fałszywym zgłoszeniem o „ustawce” lęborscy policjanci prowadzą czynności o wykroczenie z art. 66 kw.

Dzięki zaangażowaniu i skutecznej pracy policjantów z Lęborka oraz Oddziałów Prewencji Policji i Wydziału Konwojowo – Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mecz przebiegł bez zakłóceń i nie doszło do żadnych poważnych incydentów zarówno w obrębie stadionu, jak i na trasie przemieszczania się kibiców.

(KWP w Gdańsku / mw)