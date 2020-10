Zlikwidowane laboratoria amfetaminy i BMK Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowane laboratoria amfetaminy i BMK, przejęte narkotyki, prekursory oraz sprzęt służący do ich produkcji, to efekt ostatnich działań policjantów CBŚP, wspartych przez policjantów z Łodzi, Radomia i Białegostoku. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku i Prokuratura Rejonowa Łódź Widzew. Łącznie zatrzymano do obu spraw 6 osób, które tymczasowo aresztowano.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium wytwarzające BMK, tj. prekursor narkotykowy, z którego w tym samym miejscu produkowano amfetaminę. Laboratorium działało na terenie obiektów rolno-przemysłowych w Łodzi. Na początku października CBŚP, przy wsparciu policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji z Łodzi, zatrzymało 3 mężczyzn, w wieku od 47 do 59 lat.

Wówczas to, zabezpieczono profesjonalny sprzęt laboratoryjny, około 15 litrów BMK oraz w końcowej fazie produkcji płynną amfetaminę. Ponadto ujawniono łącznie kilkaset kilogramów różnego rodzaju kwasów i innych odczynników wykorzystywanych do produkcji narkotyków. Same oględziny laboratorium trwały kilkanaście godzin i były prowadzone z udziałem ekspertów z zakresu chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz techników kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, pod nadzorem prokuratora.

Śledztwo jest prowadzone przez policjantów CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Widzew. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tego typu czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 lat. Sąd Rejonowy Łódź Widzew zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kolejne laboratorium amfetaminy zlikwidowali policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP. Tym razem w pow. sochaczewskim zatrzymano 3 osoby, w wieku od 23 do 45 lat. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od kilku miesięcy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Na prywatnej posesji w budynkach gospodarczych i w domu funkcjonariusze znaleźli 4,8 kg amfetaminy, ponad 300 tabletek ecstasy i marihuanę. Zabezpieczono także przedmioty mogące służyć do produkcji amfetaminy tj. naczynia ze śladami narkotyku, wagi czy odczynniki chemiczne. Zabezpieczone rzeczy poddawane są dokładnej analizie.

W akcji brali udział policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Białegostoku. W działaniach uczestniczyli także przewodnicy z psami służbowymi z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

W Prokuraturze Okręgowej w Płocku przedstawiono zatrzymanym zarzuty z art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Płocku zadecydował o tymczasowo aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące.