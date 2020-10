Odpowie za podpalenia sprzed kilku lat. Akt oskarżenia trafił do sądu

Policjanci ze Skołyszyna zakończyli wyjaśnianie spraw związanych z pożarami budynków, do których dochodziło na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na wznowienie umorzonych postępowań i przedstawienie zarzutów. Oskarżony, 28-letni mieszkaniec gminy Skołyszyn, usłyszał 5 zarzutów umyślnego zniszczenia mienia poprzez wywołanie pożarów. Przyznał się do popełnionych przestępstw, a akt oskarżenia trafił do sądu.