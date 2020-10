Czujność wschowskich policjantów zapobiegła ludzkiej tragedii Data publikacji 19.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz profesjonalizmem, empatią, policyjnym etosem wykazali się policjanci Wydziału Prewencji wschowskiej Policji, którzy tuż przed północą (18 października) podjęli intensywne poszukiwania za zaginionym mężczyzną, który po awanturze domowej oświadczył, że chce skończyć ze swoim życiem.

Sobotniej nocy (18 października) dyżurny wschowskiej Policji otrzymał niepokojącą informację o tym, że jeden z mieszkańców gminy Wschowa po awanturze domowej opuścił mieszkanie z zapowiedzią, że będzie chciał targnąć się na swoje życie. Zaniepokojeni członkowie rodziny, biorąc pod uwagę stan w jakim znajdował się desperat, stan jego zdrowia, sposób ubioru nieadekwatny do panujących warunków pogodowych postanowili po wyczerpaniu swoich możliwości poszukiwawczych zaalarmować Policję. Zaangażowany w sprawę patrol - starszy sierżant Bartosz Głuch i posterunkowy Maciej Dekier uzyskując szczegółowe informacje co do rysopisu zaginionego, jego ubioru postanowili jak najszybciej znaleźć mężczyznę. Policjanci przeanalizowali wszystkie możliwe trasy ucieczki z miejsca zamieszkania mężczyzny. Sprawdzając poddane analizie wersje tuż przed północą na jednym ze skrzyżowań we Wschowie policjanci zauważyli mężczyznę, którego zachowanie, jak również ubiór odpowiadały rysopisowi zaginionego. Mundurowi widząc stan w jakim znajdował się desperat, postanowili jak najszybciej udzielić mu pomocy. Dyżurny wschowskiej jednostki Policji aspirant sztabowy Arkadiusz Błaszczyk wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego - mężczyźnie udzielono specjalistycznej pomocy.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie