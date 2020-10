Policjanci rozbili grupę bankomatowych złodziei Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z opolskimi funkcjonariuszami zatrzymali grupę osób podejrzanych o usiłowanie włamania do jednego z bankomatów na terenie Dolnego Śląska. Sprawcy pokonując zabezpieczenia chcieli wypłacić pieniądze z urządzenia, jednak obranego celu nie zdołali osiągnąć. Po zdarzeniu mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 3 obcokrajowców i zabezpieczyli dwa pojazdy, telefony komórkowe, karty sim, gotówkę oraz inne urządzenia służące do popełnienia przestępstwa. Wszystkie osoby zostały już tymczasowo aresztowane. Podejrzanym może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Przestępcy próbowali siłowo podłączyć się do jednego z bankomatów i za pomocą elektronicznego urządzenia dokonać wypłaty pieniędzy, jednak obranego celu nie zdołali osiągnąć. Po zdarzeniu mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia na terenie Opola zatrzymali podejrzewanego o ten czyn 31-letniego obywatela Włoch. Policjanci w miejscu jego przebywania zabezpieczyli 45 tys. złotych w różnej walucie oraz sprzęt elektroniczny.

Dolnośląscy i opolscy policjanci kontynuując działania operacyjne, następnego dnia zatrzymali na terenie Opola kolejne dwie osoby podejrzane o współudział w usiłowaniu włamania do bankomatu we Wrocławiu. Są to obywatele Mołdawii w wieku 20 i 28 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli dwa pojazdy, telefony, karty sim oraz inne przedmioty wykorzystywane do popełnienia przestępstwa. Obecnie szczegółowo wyjaśniane są okoliczności związane z działalnością grupy. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole.

Sąd na podstawie zebranych materiałów i dowodów wydał już postanowienie wobec wszystkich podejrzanych o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Zatrzymanym mężczyznom może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)

