Policjant z Ostrołęki w czasie wolnym uratował starszego mężczyznę, który stracił przytomność Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj po kolizji drogowej, do której doszło na jednej z ulic Ostrołęki. Starszy mężczyzna kilka minut po niegroźnym zdarzeniu drogowym stracił przytomność i upadł na ziemię. Na szczęście w pobliżu jechał do pracy policjant z ostrołęckiej jednostki, który widząc całą sytuację, natychmiast przystąpił do resuscytacji mężczyzny, a ta nie była łatwa. Po odzyskiwaniu przytomności senior kilkukrotnie tracił funkcje życiowe.

Wczoraj, 19.10.2020 r., na terenie Ostrołęki na jednym ze skrzyżowań doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. W rejonie miejsca zdarzenia jechał starszy aspirant Mariusz Brym z zespołu do spraw wykroczeń i postępowań administracyjnych ostrołęckiej komendy, który był w drodze do pracy. Policjant w pewnym momencie spostrzegł, że starszy mężczyzna stojący przy jednym z aut upadł na ziemię i nie daję oznak życia. Funkcjonariusz, widząc sytuację, natychmiast zatrzymał swój samochód, podbiegł do mężczyzny i sprawdził jego funkcje życiowe. Gdy senior ich nie wykazywał, policjant rozpoczął jego resuscytację.

Po kilku minutach starszy mężczyzna odzyskał przytomność i został ułożony w pozycji bezpiecznej. To nie trwało jednak długo, ponieważ ponownie jego funkcje życiowe zanikały, dlatego policjant znów musiał rozpocząć walkę o życie mężczyzny, która trwała ponad 20 minut. Ostatecznie 70-letni mężczyzna odzyskał oddech i został przekazany załodze karetki pogotowia, która przyjechała na miejsce i zabrała go do szpitala.

Składamy także serdecznie podziękowania dwóm młodym świadkom zdarzenia, którzy widząc sytuację, włączyli się do pomocy przy udzielaniu poszkodowanemu pierwszej pomocy.

(KWP w Radomiu/js)