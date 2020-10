Policjanci zatrzymali poszukiwanego ENA Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi podlegli świdwińskiej komendzie zatrzymali 28-latka poszukiwanego przez norweski wymiar sprawiedliwości. Europejski nakaz aresztowania wydany został w związku z dokonaniem szeregu przestępstw narkotykowych na terenie Norwegii. Zatrzymany w sobotę trafił do policyjnego aresztu. Dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd.

Mundurowi z Rewiru Dzielnicowych w Sławoborzu uzyskali informację, że poszukiwany europejskim nakazem aresztowania ukrywa się na terenie powiatu sławoborskiego. Mężczyzna w czasie zatrzymania był kompletnie zaskoczony i nie stawiał oporu.

Zatrzymany w sobotę mężczyzna, dzisiaj, 20.10.2020 r., został doprowadzony do sądu, gdzie zastosowano wobec niego tymczasowy areszt do czasu podjęcia przez sąd decyzji co do ekstradycji.

(KWP w Szczecinie / mk)