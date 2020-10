Policjant po służbie zatrzymał dilera Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz po służbie wspólnie z kolegą zatrzymał dilera narkotykowego. Podczas ujęcia mężczyzna przygotowywał narkotyki do dalszej sprzedaży. 24-latkowi z gminy Wyrzysk grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wspólnie z nim zatrzymano nieletniego, którego dalszym losem zajmie się sąd rodzinny.

Po raz kolejny potwierdziły się słowa, że "policjantem jest się nawet po służbie". W ostatni weekend policjant Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu, który na co dzień realizuje zadania służbowe w pilskiej jednostce, zatrzymał dilera narkotykowego. W dniu wolnym od pracy w miejscowości Łobżenica funkcjonariusz wspólnie ze swoim znajomym zauważył pod mostem kolejowym dwóch podejrzanych mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich właśnie porcjował biały proszek, do jednego z ponad stu przygotowanych woreczków strunowych. Przy mężczyznach leżała również waga elektroniczna oraz telefony komórkowe, na których widoczne były ślady białej substancji.

Widząc całą sytuację funkcjonariusz i jego znajomy bez wahania postanowili zareagować. Policjant wylegitymował się i zatrzymał podejrzanych do momentu przyjazdu policyjnego patrolu. Dorosły mężczyzna oraz jego nieletni towarzysz trafili do Komisariatu Policji w Wyrzysku. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie znalezione przy nich przedmioty, a wykonane badania potwierdziły, że biały proszek to amfetamina o wadze ponad 33 gramów.

Podjęte przez mężczyzn działania pozwoliły zatrzymać dilera i zabezpieczyć narkotyki, które miały trafić do dalszej sprzedaży. 24-letni mieszkaniec gminy Wyrzysk usłyszał już zarzut posiadania oraz udzielania narkotyków innym osobom. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dalszym losem nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

(KWP w Poznaniu/js)