Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 67-latka Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O wielkim szczęściu może mówić 67-letni zaginiony myszkowianin, którego o północy odnaleźli policjanci. Mężczyzna, który po południu wybrał się do lasu, utknął w bagnie i nie potrafił się już z niego wydostać. Pomoc przyszła w ostatniej chwili, ponieważ niska temperatura zagrażała życiu zaginionego, który był zziębnięty i wyczerpany. Trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj wieczorem (19.10.2020 r.) policjanci otrzymali informację, że 67-letni mieszkaniec Myszkowa około godziny 15.00 udał się w okolice lasu przy ulicy Gruchla w Myszkowie i nie wrócił do domu. Zaniepokojona tym faktem rodzina zaalarmowała myszkowskich policjantów. Ze zgłoszenia wynikało, że zaginiony mężczyzna jest osobą nieporadną i cierpi na demencję starczą. Dowodzący akcją Komendant Powiatowy Policji insp. Marcin Lemański zarządził alarm dla całej jednostki. W akcji poszukiwawczej oprócz policjantów i strażaków brał udział również przewodnik z psem tropiącym.

Sytuacja była bardzo dynamiczna, gdyż temperatura powietrza spadała coraz niżej. Kilkugodzinna trudna akcja poszukiwawcza w rejonie masywu leśnego zakończyła się sukcesem tuż po północy. Policjanci odnaleźli zaginionego w środku lasu. Pomógł im pies tropiący. Jak się okazało, pomoc przyszła w ostatniej chwili. 67-latek nie mógł poruszać się o własnych siłach, bo ugrzązł w bagnie. Wyczerpany, zziębnięty i zdezorientowany mężczyzna został wyciągnięty z mokradeł i przekazany pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego.

Dzięki szybkim, skutecznym i skoordynowanym działaniom policjantów po niespełna 5 godzinach udało się szczęśliwie odnaleźć zaginionego seniora.

Apelujemy do osób starszych, ich opiekunów i rodzin, aby zachowały zdrowy rozsądek i zadbały, aby osoby starsze nie wychodziły tak późno w rejon kompleksów leśnych. To zaginięcie, na szczęście zakończone pozytywnie, pokazuje nam, że gdyby nie szybka i skuteczna reakcja służb, mogłoby dojść do tragedii.

(KWP w Katowicach / mk)