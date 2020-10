Groził popełnieniem samobójstwa. 34-latka szukali policjanci i strażacy Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątkowy wieczór, 16 października br., złotoryjscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zaginięcia mężczyzny, który po rodzinnej kłótni wyszedł z domu, grożąc popełnieniem samobójstwa. W kilkugodzinne poszukiwania 34-latka zaangażowani byli policjanci i miejscowi strażacy ochotnicy. Do działań wykorzystano psa tropiącego oraz drona. Cała akcja miały szczęśliwy finał, a poszukiwany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie został objęty specjalistyczną opieką lekarską.

W piątkowy wieczór (16.10.2020 r.) służby ratownicze z powiatu złotoryjskiego zostały postawione na nogi za sprawą informacji, która wpłynęła około godziny 20:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Dotyczyła ona zaginięcia 34-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna po rodzinnej kłótni wyszedł z domu, odgrażając się, że popełni samobójstwo.

Zgłoszenie zostało potraktowane priorytetowo. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny, w komendzie został ogłoszony alarm, a do działań zaangażowano dodatkowe patrole ze służby prewencyjnej i kryminalnej. Wsparcia udzielili również miejscowi strażacy ochotnicy. Przeszukiwane były tereny leśne wokół miejsca zamieszkania poszukiwanego, sąsiednie miejscowości, pustostany oraz inne miejsca, w których mógł przebywać. Ze względu na rozległość terenów, które należało sprawdzić, do akcji wykorzystano także będącego w dyspozycji OSP Brochocin drona z kamerą termowizyjną oraz psa tropiącego. Blisko 6-godzinne poszukiwania miały szczęśliwy finał. Niedoszłego samobójcę przewieziono do szpitala, gdzie został objęty specjalistyczną opieką lekarską.

Zdarza się, że nie dostrzegając szansy na rozwiązanie swoich problemów bądź nie widząc sensu w pokonywaniu trudności, człowiek postanawia odebrać sobie życie. Jest to dramatyczna decyzja i wyjście najgorsze z możliwych. Są bowiem instytucje, które pomagają w takich sytuacjach. Istnieją też bezpłatne i anonimowe infolinie wspierające osoby w trudnych chwilach:

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14:00-22:00 116 123

Bezpłatny Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży czynny codziennie od godz. 12:00-2:00 116 111

Młodzieżowy Telefon Zaufania 192 88

(KWP we Wrocławiu/js)