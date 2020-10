Ogromne zaangażowanie policjantów w poszukiwania starszego małżeństwa Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci intensywnie poszukiwali zaginionego małżeństwa, bo liczyła się każda minuta. Przez całą noc funkcjonariusze ciężko pracowali, by odnaleźć starszych mieszkańców miasta, którzy mieli problem z powrotem do domu. Teren gorzowskich osiedli był sprawdzany przez kilkudziesięciu funkcjonariuszy kilku pionów. Mężczyzna odnalazł się kolejnego dnia rano. Dzięki zaangażowaniu służb i informacji przekazywanej z pomocą mediów kobieta również została odnaleziona i jest pod opieką lekarzy.

Kilkudziesięciu policjantów poszukiwało starszych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Małżeństwo miało wyjść z domu w poniedziałek 19 października br. Od godzin wieczornych intensywnie w poszukiwaniach brali udział funkcjonariusze kilku pionów, którzy sprawdzali teren miasta. Wśród nich policjanci z patroli interwencyjnych, ruchu drogowego, kryminalni, przewodnicy psów, drony i mundurowi z pododdziałów prewencji. Wszyscy wiedzieli, że liczy się każda minuta, bo z uwagi na niskie temperatury, życie małżeństwa mogło być zagrożone. 86-latek odnalazł się nieopodal ogródków działkowych przy ulicy Szarych Szeregów. Niestety nie był w stanie dokładnie określić miejsca, w którym ostatnio widział się z żoną.

Informacje o poszukiwanych 74-latki została przekazana do środków masowego przekazu, dzięki którym wiele osób dowiedziało się o działaniach Policji. Do funkcjonariuszy spływały wiadomości od osób postronnych. Każda taka informacja była sprawdzana i analizowana. O poszukiwaniach wiedzieli również kierowcy taksówek i miejskiego zakładu komunikacji, którzy mieli udział w odnalezieniu małżonka kobiety.

Działania przyniosły skutek. Kobieta została odnaleziona i przewieziona do szpitala. Informacja o tym trafiła do gorzowskich policjantów, którzy mogli zakończyć poszukiwania. Z przekazanych informacji wynika, że 74-latka jest w dobrym stanie. Kiedy tylko będzie to możliwe, funkcjonariusze będą wyjaśniać szczegóły.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)

