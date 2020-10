Podziękowania za krew ratującą życie Adasia Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu mundurowi z Opola oddali krew dla Adasia Wolnickiego spod Krakowa. Historia chorego na białaczkę chłopca wzruszyła policjantów. Postanowili odpowiedzieć na apel rodziców i wsparli leczenie Adasia poprzez honorowe krwiodawstwo. Dla wszystkich, którzy podzielili się bezcennym darem życia, chłopiec przygotował laurkę, a rodzice podziękowania.

ilka dni temu na placu przed Komendą Miejską Policji w Opolu stanął krwiobus, a przy nim policjanci i żołnierze. Wszystko po to, by podzielić się z Adasiem Wolnickim bezcennym darem życia jakim jest krew. Chłopiec w sierpniu tego roku zachorował na białaczkę. Aby żyć – co pięć dni musi mieć przetoczone płytki krwi od pięciu dawców.

Podczas zbiórki mundurowi zebrali blisko 30 litrów krwi dla chłopca. Dziś do komendy miejskiej wpłynęły podziękowania od rodziców dla ,,armii dobrych ludzi wspierających ich syna”, Adaś natomiast w dowód wdzięczności przygotował laurkę.

Oprócz cennej krwi której chłopiec wciąż potrzebuje, jego leczenie można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem strony internetowej pomagam.pl ►

Małemu wojownikowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

(KWP w Opolu / mw)