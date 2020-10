Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 20.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy aspirant Piotr Pięta, funkcjonariusz Policji Ogniwa Wywiadowczo Patrolowego Wydziału Prewencji KP V w Krakowie, wracając po służbie do domu zatrzymał nietrzeźwego kierującego pojazdem osobowym. Mężczyzna miał prawie 2,2 promila alkoholu w organizmie. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

19 października br. około godz. 19:30, po zakończonej służbie st. asp. Piotr Pięta wracał swoim samochodem do domu. Około godz. 19:30, będąc na ul. Bunscha w Krakowie, dostrzegł dziwnie zachowującego się kierującego osobowym oplem, który poruszał się tzw. wężykiem od prawego do lewego pobocza drogi. Nie reagował na „mruganie” światłami oraz trąbienie klaksonem. Policjant natychmiast podjął decyzję o zatrzymaniu pojazdu przypuszczając, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusz starał się doprowadzić do zatrzymania opla, ale z uwagi na duże natężenie ruchu nie mógł go wyprzedzić, aby go zablokować, a ten nieustannie przejeżdżał na przeciwległy pas ruchu, po czym wracał na swój pas ruchu zjeżdżając na pobocze. Sytuacja uległa zmianie, gdy w pewnym momencie kierowca zjechał na stację paliw. Tutaj parkując pojazd za samochodowymi myjniami z impetem uderzył w krawężnik i wyskoczył na pas zieleni. W tym czasie funkcjonariusz zaparkował swój pojazd w sposób uniemożliwiający wycofanie się kierującemu oplem i i podjął interwencję wobec mężczyzny. St. asp. Piotr Pięta polecił kierującemu otworzyć okno, gdyż drzwi pojazdu były zamknięte, następnie wydał polecenie otwarcia drzwi oraz wydania kluczyka od pojazdu. Kierujący co prawda niechętnie, ale zastosował się do poleceń. Następnie funkcjonariusz wezwał na miejsce umundurowany patrol Policji i wraz z kierującym oczekiwał na przybycie mundurowych po czym przekazał im zatrzymanego, pojazd oraz kluczyki.

Mężczyzną okazał się być 30-letni mieszkaniec Krakowa, którego pierwsze badanie na zawartość alkoholu w organizmie wskazało prawie 2,2 promila alkoholu. Teraz o losie mężczyzny zadecyduje sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego każdą sytuację, kiedy sposób jazdy innego kierującego wzbudza nasze podejrzenie, powinniśmy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do dyżurnego właściwej jednostki Policji.

Być może dzięki podjętej interwencji policjant nie dopuścił do kolejnej tragedii z udziałem nietrzeźwego, który stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

(KWP w Krakowie / mw)