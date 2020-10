Policjanci oddają osocze, które posłuży do leczenia chorujących na Covid-19 Data publikacji 21.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci, którzy są ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i życie innych dzielą się swoim osoczem. To ważne bo pandemia jest w ofensywie, a chorych przybywa w szybkim tempie. Nie każdy z tej batalii może wyjść zwycięsko dlatego tak ważne jest, aby osoby o słabszej odporności wspomagać jak tylko można. Dzięki policjantom osocze trafi do potrzebujących ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Dlatego zachęcamy ozdrowieńców do dzielenia się swoim osoczem.

Koronawirus nie tylko nie odpuszcza ale i jest w ofensywie. 21 października 2020 roku przyniósł rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - 10 040. W Lubuskiem zachorowało zaś 283 kolejnych mieszkańców regionu. Ważne, aby każdy stosował się do obostrzeń, które pomogą w opanowaniu pandemii. To rozwiązanie konieczne póki na rynku farmaceutycznym nie ma jeszcze szczepionki na koronawirusa. Istnieje jednak możliwość pobierania osocza od ozdrowieńców, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. To zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych z zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Po przetoczeniu przeciwciała mają za zadanie eliminację koronawirusa z organizmu zakażonego pacjenta. Potrzebujących w szybkim tempie przybywa, a chętnych jest jednak niewielu. Wśród nich są trzej policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. To nadkomisarz Artur Chorąży z Wydziału Prewencji, młodszy aspirant Tomasz Stelmach i młodszy aspirant Łukasz Zalewski - obaj z Wydziału Ruchu Drogowego. We wtorek, 20 października/ diagności z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze pobrali osocze od policjantów. Taką czynność należy powtórzyć jeszcze dwukrotnie w tygodniowych odstępach czasu. To gest potrzeby serca ale i przejaw troski o zdrowie i życie chorych na Covid-19. Ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Chętnych takich jak lubuscy policjanci wciąż jest niewielu. Dlatego niech przykład zachowania funkcjonariuszy będzie zachętą dla innych. Taka inicjatywa i gest może okazać się darem życia.

Kto może być dawcą osocza?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) Link do rozporządzenia ►

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

2. Sa obecnie uznane za zdrowe, czyli:

od dnia wykonania ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR) minęło 14 dni,

lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),

lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).

3. Są w wieku 18-60 lat,

4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Dodatkowo Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

Jak pobierane jest osocze?

Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza - zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzany jest w tygodniowych odstępach.

Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, można pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzyma się ok. 220-230 ml osocza.

