Policjanci z lęborskiej drogówki eskortowali do szpitala samochód z chorym dzieckiem Data publikacji 21.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego lęborskiej komendy Policji zatrzymali do kontroli jadącego z nadmierną prędkością volkswagena. Jak się okazało, kierująca pojazdem kobieta wiozła do szpitala swojego syna, który wymagał natychmiastowej pomocy lekarza. Kobieta nie znała terenu i nie wiedziała którędy jechać, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Reakcja mundurowych była natychmiastowa. Policjanci niezwłocznie powiadomili dyżurnego, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i odeskortowali matkę z dzieckiem do szpitala.

Wczoraj, 20.10.2020 r., około 13:00 w Krępie Kaszubskiej aspirant Adam Paziewicz, sierżant sztabowy Sławomir Skrzypkowski z lęborskiej drogówki oraz posterunkowy Julia Kubiak, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze służbą w Policji, zauważyli jadącego z dużą prędkością volkswagena passata. Mundurowi ruszyli za pojazdem i zatrzymali go do kontroli drogowej. Jak się okazało, za kierownicą siedziała kobieta, której syn był na miejscu pasażera i potrzebował pilnej pomocy lekarza. Kierująca twierdziła, że jest spoza powiatu lęborskiego, nie zna terenu i nie wie jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Funkcjonariusze, widząc, że chłopiec jest bliski utraty przytomności i liczy się każda minuta, natychmiast podjęli działania. Mundurowi poinformowali dyżurnego i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych w nieoznakowanym radiowozie, rozpoczęli pilotaż volkswagena do lęborskiego szpitala. Przez około 15 kilometrów, które dzielą Krępę Kaszubską od Lęborka, mundurowi torowali drogę matce z dzieckiem. W ten sposób policjanci zapewnili potrzebującym specjalistycznej pomocy, bezpieczny i szybki dojazd do celu.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów chłopiec trafił pod opiekę specjalistów. Mundurowi życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast dla młodej funkcjonariuszki, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze służbą w Policji pod okiem doświadczonych kolegów, wczorajsza sytuacja może stanowić najlepszą lekcję tego, jak ważne zadania pełnią policjanci w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

(KWP w Gdańsku/js)