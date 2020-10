Podziękowania dla kluczborskich policjantów Data publikacji 21.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku wpłynęły podziękowania dla policjantów. Jak pisze wdzięczny mieszkaniec powiatu kluczborskiego: „Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji działający w wyjaśnieniu tego przykrego zajścia zaangażowaniem i postawą dowodzą, że watro i trzeba wierzyć w skuteczność działań Policji”. Takie podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach września br. Nieznani sprawcy po przedostaniu się na teren zakładu betoniarskiego, z hali produkcyjnej wynieśli specjalistyczne elektronarzędzia. Dodatkowo, włamywacze z pomieszczenia biurowego ukradli pieniądze. O braku sprzętu oraz swoich podejrzeniach związanych z włamaniem, kluczborskich policjantów poinformował właściciel firmy, który następnego dnia rano jako pierwszy był na terenie zakładu. Straty jakie oszacował pokrzywdzony przekraczały 1 tys. złotych.

Policjanci natychmiast wykonali czynności na miejscu zdarzenia, między innymi zabezpieczając ślady oraz przesłuchując świadków. Dalsze działania kryminalnych koncentrowały się na wytypowaniu osób odpowiedzialnych za to przestępstwo.



Kilkudniowa praca policjantów zaowocowała zatrzymaniem dwóch mężczyzn w wieku 27 i 28 lat podejrzanych o to przestępstwo. W trakcie składania zeznań, mężczyźni przyznali się do zarzutu kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwo grozi im kara nawet 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze odzyskali skradzione elektronarzędzia, które zostały zwrócone właścicielowi.

(KWP w Opolu / mw)