Dolnośląscy policjanci zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 21.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgorzeleccy policjanci dzięki wystawionym posterunkom po otrzymaniu informacji o poruszającym się autostradą A4 mężczyźnie podejrzanym o usiłowanie zabójstwa, doprowadzili do jego zatrzymania. Kierowca po zdarzeniu przemieszczał się skradzionym pojazdem, jadąc z województwa podkarpackiego w stronę Dolnego Śląska. Mieszkaniec powiatu przeworskiego usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Policjanci ze zgorzeleckiej komendy powiatowej dzięki wystawionym posterunkom zatrzymali 29-latka podejrzanego między innymi o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu przeworskiego w województwie podkarpackim. W poniedziałek, 19.10.2020 r., po godzinie 3:00 nad ranem tamtejsi policjanci zostali powiadomieni o zakrwawionym mężczyźnie leżącym przed jednym ze sklepów.

Pokrzywdzony w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zajęli się wyjaśnianiem okoliczności oraz ustalaniem tożsamości mężczyzny. Sklep, w którego rejonie znaleziono ofiarę, posiadał monitoring. Na podstawie jego zapis ustalono, że pokrzywdzony przyjechał do sklepu i przywiózł poranną dostawę pieczywa. Po wyjściu z auta został zaatakowany od tyłu przez innego mężczyznę, przedmiotem przypominającym kij bejsbolowy. Kiedy przewrócił się na ziemię, napastnik jeszcze wielokrotnie zadawał mu uderzenia po głowie i innych częściach ciała. Sprawdzał też jego kieszenie, po czym wsiadł do samochodu dostawcy i odjechał w nieznanym kierunku.

Podkarpaccy policjanci przekazali wszelkie informacje o ustalonym przez nich podejrzanym oraz pojeździe, którym się porusza, a także o kierunku ucieczki wszystkim jednostkom na trasie, którą się przemieszczał. Szeroko zakrojone działania na skalę ogólnokrajową doprowadziły do zatrzymania mężczyzny jeszcze tego samego dnia. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu namierzyli na autostradzie A4 skradziony pojazd i uniemożliwili jego kierowcy dalszą jazdę, zatrzymując podejrzanego 29-latka. W samochodzie policjanci znaleźli kij bejsbolowy.

29-latek jeszcze tego samego dnia został przewieziony z terenu woj. dolnośląskiego do komendy w Przeworsku. W tamtejszej prokuraturze usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Teraz o dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

(KWP we Wrocławiu/js)

