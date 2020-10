Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 22.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. Stan upojenia 55-latka, a także, jak tłumaczył sam zainteresowany, podeszły wiek, nie pozwoliły na wykonanie badania na zawartość alkoholu w organizmie.

O tym, że policjantem jest się przez całą dobę, wie każdy, kto decyduje się na wstąpienie w szeregi Policji. Wielokrotnie funkcjonariusze w czasie wolnym od służby podejmują działania wobec osób łamiących prawo. Tym razem to policjant Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w czasie wolnym od służby zatrzymał na terenie gminy Mszczonów pijanego kierowcę. Policjant, wracając ze szkoły do domu zauważył, że kierowca seata ma ogromne problemy z panowaniem nad samochodem. Mundurowy bez wahania zatrzymał samochód i udaremnił dalszą jazdę kierującemu. Jednocześnie o zdarzeniu powiadomił dyżurnego żyrardowskiej komendy. Przybyli na miejsce mundurowi próbowali zbadać stan trzeźwości kierującego. Pomimo wielokrotnych prób, stan upojenia mężczyzny, a także jak tłumaczył sam kierowca jego podeszły wiek, nie pozwoliły na prawidłowe wykonanie badania. Kierowcy seata pobrano więc krew do badań.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

(KWP w Radomiu/js)