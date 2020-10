Smartfon, samochód i rozbity nos Data publikacji 22.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że nie można korzystać z telefonu i jednocześnie kierować rowerem przekonała się wczoraj 20-latka z gminy Solec-Zdrój. Jadąc jednośladem po chodniku, wpatrzona była w ekran smartfona i nie zauważyła, że z bocznej uliczki do ruchu włączał się kierujący osobowym mitsubishi. Kobieta nagłe spotkanie z samochodem przypłaciła rozbitym nosem. Wkrótce będzie musiała odpowiedzieć także za popełnione wykroczenia.

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". Rower zaś to pojazd poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Najwyraźniej nie wiedziała lub zapomniała o tym 20-latka z gminy Solec-Zdrój. Wczoraj w okolicach Solca-Zdroju kobieta jechała na rowerze po chodniku. Jej uwagę zaabsorbował telefon, który trzymała w ręce. Była tak wpatrzona w ekran smartfona, że nie zauważyła włączającego się do ruchu z bocznej uliczki osobowego mitsubishi. Kobieta za późno zorientowała się, że grozi jej niebezpieczeństwo i niestety uderzyła w bok pojazdu. Gdyby kobieta nie jechała po chodniku, lecz po jezdni i jej uwaga skupiona byłaby na obserwowaniu ruchu drogowego, a nie ekranu smartfona, nie doszłoby do tego zdarzenia. 20-latka nagłe spotkanie z samochodem przypłaciła rozbitym nosem. Na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która przewiozła kobietę do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Wkrótce policjanci odwiedzą mieszkankę gminy Solec-Zdrój i „rozliczą” za popełnione wykroczenia.

(KWP w Kielcach / kp)