Fałszywy policjant oszukał seniora. Szybko zatrzymany przez policjantów Data publikacji 22.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy kryminalni pokazali swoją skuteczność w walce z oszustami metodą „na policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji”. Poszkodowany to mieszkaniec Nowej Soli. W wyniku przestępczego procederu stracił 30 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zatrzymali mężczyznę, który dokonał oszustwa metodą "na policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji”. Do feralnego zdarzenia doszło 15 października 2020 roku w Nowej Soli. Dyżurny policji otrzymał informację o wyłudzeniu pieniędzy od 69-letniego mężczyzny przez fałszywego policjanta. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że przed godziną 13:00 otrzymał telefon od mężczyzny, przedstawiającego się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji Andrzeja Sokołowskiego. Przestępca poinformował starszego pana, że w banku jest „afera” i trzeba jak najszybciej wybrać swoje oszczędności, aby ich nie stracić. Oszust poważnym głosem zaczął opowiadać historię, że w dniu wczorajszym, dyrektor banku zablokował próbę wypłaty z konta pokrzywdzonego znaczną kwotę pieniędzy. Jeśli nie chce ich stracić, musi je natomiast wybrać i przekazać policjantowi. W trakcie rozmowy, w celu weryfikacji danych policjanta, nie rozłączając się, nakazał pokrzywdzonemu wprowadzić na klawiaturze numer alarmowy 997. Po wykonaniu polecenia, w słuchawce zgłosił się inny mężczyzna podający się za dyżurnego jednostki i potwierdził, że akcja i dane policjanta są autentyczne. 69-latek udał się do banku i wypłacił pieniądze. Spakował oszczędności do worka foliowego i zgodnie ze wskazówkami fałszywego „mundurowego” podał pieniądze przez okno oszustowi. Dwa dni później dzięki skutecznej pracy nowosolskich kryminalnych zatrzymano jednego ze sprawców. Został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Na pewno nie można tu mówić o zakończonej „akcji”, gdyż ciągle pojawiają się nowe wątki, ujawniane są kolejne dowody, które muszą zostać wnikliwie zbadane przez nowosolską policję pod nadzorem prokuratury. Sprawa bez wątpienia jest rozwojowa. Przestępcy wykorzystują różne sposoby, żeby wzbudzić zaufanie i wyłudzić pieniądze. Niestety pomimo intensywnych działań profilaktycznych oraz licznych komunikatów medialnych przestępcom w dalszym ciągu udaje się ten haniebny proceder w postaci pozbawienia oszczędności życia.

Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Funkcjonariusze z okazji „Dnia Seniora” chcą tym przekazem zainteresować także młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą przekazać niezbędną wiedzę, a tym samym ustrzec przed nieszczęściem.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, pamiętaj! We wszystkich niejasnych sytuacjach należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dobrze jest również skontaktować się z bliską osobą i zweryfikować powzięte informacje.

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

