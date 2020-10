Policjanci wracając ze służby udzielili pomocy ofierze wypadku

49-letni kierowca daihatsu podczas manewru omijania uderzył w tył jadącego przed nim motoroweru. 20-letni kierowca jednośladu stracił przytomność i nie oddychał. Na wypadek najechali funkcjonariusze Oddziału Prewencji, którzy przystąpili do akcji reanimacyjnej. Policjanci przywrócili u niego podstawowe funkcje życiowe, a załoga pogotowia przetransportowała go do szpitala.